Malatya’da yüklü miktarda yakalandı 4 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 22 Ocak’ta batı illerinden otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Malatya’ya geleceği bilgisi alındı. Tespit edilen E.E.T isimli şahısın bagajında yapılan aramalar sonucu 13 bin 776 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Bagajında uyuşturucu hap bulunan E.E.T ve onu karşılamaya gelen F.A isimli şahıs ile olayla bağlantısı tespit edilen M.K. ve A.B. isimli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan işlem yapılarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemleri akabinde adli makamlara sevk edilen E.E.T., F.A., M.K. ve A.B. isimli 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.