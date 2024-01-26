- Sağlık

26 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“FERAH ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ, NO: 35/C, (BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ YANI)

24 SAAT AÇIK

DUYGU ECZANESİ – BATTALGAZİ

ÇÖŞNÜK MAHALLESİ, ATABEY SOKAK, NO: 8/2A, BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI

24 SAAT AÇIK

BEREKET ECZANESİ - YEŞİLYURT

İSTASYON CAMİ YANI, TEK TUT KEBAP BİTİŞİĞİ, İNÖNÜ MAHALLESİ, ABDULKADİR ERİŞ CADDESİ, NO: 35/3A

24 SAAT AÇIK

HACETTEPE ECZANESİ – YEŞİLYURT

SAMANLI MAHALLESİ, HASANBEY CADDESİ, GAZİ LİSESİ KARŞISI, NO: 289/A, ÇİLESİZ

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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26 Oca 2024 - 11:33 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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