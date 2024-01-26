26 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“FERAH ECZANESİ - BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ, NO: 35/C, (BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ YANI)
24 SAAT AÇIK
DUYGU ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÇÖŞNÜK MAHALLESİ, ATABEY SOKAK, NO: 8/2A, BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI
24 SAAT AÇIK
BEREKET ECZANESİ - YEŞİLYURT
İSTASYON CAMİ YANI, TEK TUT KEBAP BİTİŞİĞİ, İNÖNÜ MAHALLESİ, ABDULKADİR ERİŞ CADDESİ, NO: 35/3A
24 SAAT AÇIK
HACETTEPE ECZANESİ – YEŞİLYURT
SAMANLI MAHALLESİ, HASANBEY CADDESİ, GAZİ LİSESİ KARŞISI, NO: 289/A, ÇİLESİZ
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.