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Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti

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Dün saat 16.04’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal bazı açıklamalarda bulundu. Önal depremlerin devam ettiğini belirterek orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusuna da dikkat çekti. Artçı depremlerin 2 veya 3 yıl devam edeceğini söylediğinin altını çizdi.

Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti mask
Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti
Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti
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Prof. Dr. Mehmet Önal meydana gelen şiddetli deprem sonrasında “Artçı depremlerin 2-3 yıl sürebileceğini söyledim. Malatya da hala 12-14 katlı orta hasarlı binalar güçlendirilmeye çalışılıyor?” dedi.

“MALATYA ZEMİNİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU KANITLIYOR”

Önal yüksek katlı orta hasarlı binalara ve zemin yapısına dikkat çekerek,

 “Artçı depremlerin 2-3 yıl sürebileceğini söyledim. Malatya da hala 12-14 katlı orta hasarlı binalar güçlendirilmeye çalışılıyor? 5,3 büyüklüğündeki deprem Salkonak (Yeşilyurt) civarında Çelikhan-Tekederesi arasında 6 Şubat depreminde kırılmayan DAF segmenti üzerinde oldu. Malatya'ya 23 km uzaklıkta olan 5,3 büyüklükteki depremin Malatya'da fazla hissedilmesinin nedeni; maalesef Malatya zemininin kötü olduğunu kanıtlıyor”

 dedi.

SİSMİK BOŞLUK MU VAR?

Deprem araştırmacısı Önal daha önce açıklamış olduğu bir bilgiyi yeniden gündeme getirerek,

“Sismolog Prof. Dr. Roger Bilham ( 2023) ne diyor; ‘6 Şubat 2023 depremlerinde sismik aktivite (bakınız harita) Malatya merkezine kadar geldi. 2020 Sivrice depreminin güney ucu ile 2023 Kahramanmaraş depreminin kuzey doğusu arasında bir boşluk var.’ Yani bu bölge kırılmadı”

diyerek bilgilendirdi.

MEHMET ÖNAL 6 ŞUBAT’TA KONFERANS DÜZENLEYECEK

Prof. Dr. Mehmet Önal depremin yıl dönümünde Malatya’da olacağını bildirerek,

“Arkadaşlar 6 Şubatta Malatya'da olacağım. Turgut Özal Üniversitesi Konferans salonunda saat 13.24 de Malatya'nın depremselliğini anlatacağım”

 dedi.

 

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26 Oca 2024 - 11:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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