Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti

Prof. Dr. Mehmet Önal meydana gelen şiddetli deprem sonrasında “Artçı depremlerin 2-3 yıl sürebileceğini söyledim. Malatya da hala 12-14 katlı orta hasarlı binalar güçlendirilmeye çalışılıyor?” dedi.
“MALATYA ZEMİNİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU KANITLIYOR”
Önal yüksek katlı orta hasarlı binalara ve zemin yapısına dikkat çekerek,
“Artçı depremlerin 2-3 yıl sürebileceğini söyledim. Malatya da hala 12-14 katlı orta hasarlı binalar güçlendirilmeye çalışılıyor? 5,3 büyüklüğündeki deprem Salkonak (Yeşilyurt) civarında Çelikhan-Tekederesi arasında 6 Şubat depreminde kırılmayan DAF segmenti üzerinde oldu. Malatya'ya 23 km uzaklıkta olan 5,3 büyüklükteki depremin Malatya'da fazla hissedilmesinin nedeni; maalesef Malatya zemininin kötü olduğunu kanıtlıyor”
dedi.
SİSMİK BOŞLUK MU VAR?
Deprem araştırmacısı Önal daha önce açıklamış olduğu bir bilgiyi yeniden gündeme getirerek,
“Sismolog Prof. Dr. Roger Bilham ( 2023) ne diyor; ‘6 Şubat 2023 depremlerinde sismik aktivite (bakınız harita) Malatya merkezine kadar geldi. 2020 Sivrice depreminin güney ucu ile 2023 Kahramanmaraş depreminin kuzey doğusu arasında bir boşluk var.’ Yani bu bölge kırılmadı”
diyerek bilgilendirdi.
MEHMET ÖNAL 6 ŞUBAT’TA KONFERANS DÜZENLEYECEK
Prof. Dr. Mehmet Önal depremin yıl dönümünde Malatya’da olacağını bildirerek,
“Arkadaşlar 6 Şubatta Malatya'da olacağım. Turgut Özal Üniversitesi Konferans salonunda saat 13.24 de Malatya'nın depremselliğini anlatacağım”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.