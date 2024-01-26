26 Oca 2024 - 11:19 - Gündem

Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti

Dün saat 16.04’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal bazı açıklamalarda bulundu. Önal depremlerin devam ettiğini belirterek orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusuna da dikkat çekti. Artçı depremlerin 2 veya 3 yıl devam edeceğini söylediğinin altını çizdi.