Dikkat Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. 27 Ocak 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman’da planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar şu şekilde…
TÜRKOĞLU İLÇESİ
Kesinti Süresi: 1 saat
Etkilenen Bölgeler: Yenipınar, Aydınkavak, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Yavuzlar, Önsenhopuru, Hopurlu, Kırmakaya, Yolderesi, Doluca Mahalleleri, Enerji üretim Tesisleri, Hat üzerinde bulunan özel.
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00
Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 10:00
Haber Kaynağı: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
ONİKİŞUBAT İLÇESİ
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi
Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00
Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 13:00
Bu kesintiler, genellikle bakım çalışmaları, tesis çalışmaları veya şebeke düzenleme işlemleri gibi teknik nedenlerle planlanmakta. Etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, planlı kesinti sürelerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alabilirler.
ADIYAMAN’DA 27 OCAK 2024 CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
27 Ocak 2024 tarihinde Adıyaman'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:
MERKEZ İLÇESİ
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Merkez ilçesine bağlı Battalhöyük Köyü
Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00
Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 12:00
Haber Kaynağı: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
Bu kesinti, genellikle bakım çalışmaları, tesis çalışmaları veya şebeke düzenleme işlemleri gibi teknik nedenlerle yapılacak. Etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, planlı kesinti sürelerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alabilirler.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.