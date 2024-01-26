Dikkat Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. 27 Ocak 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman’da planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar şu şekilde…

TÜRKOĞLU İLÇESİ

Kesinti Süresi: 1 saat

Etkilenen Bölgeler: Yenipınar, Aydınkavak, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Yavuzlar, Önsenhopuru, Hopurlu, Kırmakaya, Yolderesi, Doluca Mahalleleri, Enerji üretim Tesisleri, Hat üzerinde bulunan özel.

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 10:00

Haber Kaynağı: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

ONİKİŞUBAT İLÇESİ

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 13:00

Bu kesintiler, genellikle bakım çalışmaları, tesis çalışmaları veya şebeke düzenleme işlemleri gibi teknik nedenlerle planlanmakta. Etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, planlı kesinti sürelerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alabilirler.

ADIYAMAN’DA 27 OCAK 2024 CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

27 Ocak 2024 tarihinde Adıyaman'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

MERKEZ İLÇESİ

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez ilçesine bağlı Battalhöyük Köyü

Başlangıç Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi, 12:00

Haber Kaynağı: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

Bu kesinti, genellikle bakım çalışmaları, tesis çalışmaları veya şebeke düzenleme işlemleri gibi teknik nedenlerle yapılacak. Etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, planlı kesinti sürelerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alabilirler.