Edirne ve Tekirdağ’da birçok ilçe de etkili olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintilerinin bakım ve onarım çalışımları nedeniyle yapıldığı belirtildi. 27 Ocak 2024 tarihinde Tekirdağ'ın Ergene ilçesi ve Süleymanpaşa ilçesinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar şu şekilde…

ERGENE İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 01:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 02:00

Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti

Etkilenen Bölgeler: Ergene ilçesinin Merkez, Vakıflar OSB.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 8 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti

Etkilenen Bölgeler: Süleymanpaşa ilçesinin Merkez, Karadeniz, Karacakılavuz.

Kesinti süresince vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Elektrik kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve şebeke iyileştirme çalışmaları gibi nedenlerle yapılıyor.

EDİRNE ‘DE 27 OCAK 2024 ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ocak 2024 tarihinde Havsa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.

Kesinti Yaşanacak Yerler: Merkez-Cumhuriyet

İlçe Belediyesi: Havsa

Kesinti Başlangıç Vakti: 27 Ocak Cumartesi, 09:45

Beklenen Kesinti Bitişi: 27 Ocak 2024, Saat 15:45

Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Bu süre zarfında elektrik kesintisi nedeniyle etkilenebilecek mahalle sakinleri, planlı kesinti saatlerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alabilir ve bu duruma hazırlıklı olabilirler. Elektrik kesintileri genellikle bakım çalışmaları, şebeke iyileştirme faaliyetleri veya altyapı güncellemeleri gibi teknik nedenlerden kaynaklanıyor.