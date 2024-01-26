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Hatay merkez ve o ilçeye uyarı

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Hatay’da da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. 27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde…

Hatay merkez ve o ilçeye uyarı mask
Hatay merkez ve o ilçeye uyarı
Hatay merkez ve o ilçeye uyarı
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Hatay’da da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. 27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde…

Kesinti Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi

Kesinti Saatleri: Sabah saatlerinde başlayacak, akşam saatlerine kadar sürecek.

HATAY İL MERKEZİ:

Kesinti Süresi: 09:00- 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 2394., 51, Anafartalar, Bekbele, Fatih Sultan, Tuna, Yılmazlar, İstiklal 1, 2384., 2385., Mimar Sinan 1, 2382., 2345., 2395., Kurtuluş, 2347., 2416., 2383.

İSKENDERUN İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Köseler 1, Ceylanlı 1.

 
 
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26 Oca 2024 - 11:02 Hatay- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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