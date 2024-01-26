26 Oca 2024 - 11:02 - Gündem

Hatay merkez ve o ilçeye uyarı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Hatay’da da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. 27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde…