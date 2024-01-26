Hatay merkez ve o ilçeye uyarı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Deprem bölgesi Hatay’da da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. 27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde…
Kesinti Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi
Kesinti Saatleri: Sabah saatlerinde başlayacak, akşam saatlerine kadar sürecek.
HATAY İL MERKEZİ:
Kesinti Süresi: 09:00- 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: 2394., 51, Anafartalar, Bekbele, Fatih Sultan, Tuna, Yılmazlar, İstiklal 1, 2384., 2385., Mimar Sinan 1, 2382., 2345., 2395., Kurtuluş, 2347., 2416., 2383.
İSKENDERUN İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Köseler 1, Ceylanlı 1.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.