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Sivas cumartesi dikkat!

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Türkiye genelinde yaşanana elektrik kesintileri dikkat çekiyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Sivas’ın birçok ilçe ve mahallesinde elektrikler kesik olacak. İşte öne çıkan bazı bilgiler:

Sivas cumartesi dikkat! mask
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Türkiye genelinde yaşanana elektrik kesintileri dikkat çekiyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Sivas’ın birçok ilçe ve mahallesinde elektrikler kesik olacak. İşte öne çıkan bazı bilgiler:

SİVAS MERKEZ:

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Danişmentgazi Mah.

GÜRÜN

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:30

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Karşıyaka Tr3

ŞARKIŞLA

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:30

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Gaziköy Köyü Kısmi

MERKEZ (SİVAS)

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Akkuzulu Köyü, Akçainiş Köyü, Bedirli Güney Karalı Köyü, Kartalca Köyü, Kavlak Köyü, Keçili Köyü, Menşurlu Köyü, Alibaba Mah., Düzova Köy, Kovalı Köyü

GÜRÜN (TEKRAR):

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 16:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Çayboyu Mahallesi, Kurultay Mahallesi, Işıtan Mahallesi, Yeni Mahalle, Aksu Mahallesi, Kirazlık Mahallesi, Pınarönü Mahallesi, Karatepe Kısmen, Toki, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı, Gürün Belediyesi Arıtma, Gürün Aktaş Dinlenme Tesisi

MERKEZ (TEKRAR):

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:00

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Kızılcakısla, Kolluca Köyü

ŞARKIŞLA (TEKRAR):

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00

Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 14:30

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Baltalar – Ahmetli – Harun – Burnukara Köyleri, Özel Tr Abonelikleri.

 

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26 Oca 2024 - 10:44 Sivas- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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