Sivas cumartesi dikkat!

Türkiye genelinde yaşanana elektrik kesintileri dikkat çekiyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Sivas’ın birçok ilçe ve mahallesinde elektrikler kesik olacak. İşte öne çıkan bazı bilgiler:
SİVAS MERKEZ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Danişmentgazi Mah.
GÜRÜN
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:30
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Karşıyaka Tr3
ŞARKIŞLA
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:30
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Gaziköy Köyü Kısmi
MERKEZ (SİVAS)
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Akkuzulu Köyü, Akçainiş Köyü, Bedirli Güney Karalı Köyü, Kartalca Köyü, Kavlak Köyü, Keçili Köyü, Menşurlu Köyü, Alibaba Mah., Düzova Köy, Kovalı Köyü
GÜRÜN (TEKRAR):
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 16:00
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Çayboyu Mahallesi, Kurultay Mahallesi, Işıtan Mahallesi, Yeni Mahalle, Aksu Mahallesi, Kirazlık Mahallesi, Pınarönü Mahallesi, Karatepe Kısmen, Toki, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı, Gürün Belediyesi Arıtma, Gürün Aktaş Dinlenme Tesisi
MERKEZ (TEKRAR):
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:00
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Kızılcakısla, Kolluca Köyü
ŞARKIŞLA (TEKRAR):
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat 30 dakika
Başlama Zamanı: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:00
Bitiş Saati: 27 Ocak 2024 Cumartesi 14:30
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Baltalar – Ahmetli – Harun – Burnukara Köyleri, Özel Tr Abonelikleri.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.