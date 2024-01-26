26 Oca 2024 - 10:44 - Gündem

Sivas cumartesi dikkat!

Türkiye genelinde yaşanana elektrik kesintileri dikkat çekiyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Sivas’ın birçok ilçe ve mahallesinde elektrikler kesik olacak. İşte öne çıkan bazı bilgiler: