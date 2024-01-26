Sonunda beklenen kar geldi beraberinde uyarı da verildi

Meteoroloji Müdürlüğü “Bölge genelinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) olması beklenmektedir, yer yer yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 2 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 3 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 2 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 1 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı, yer yer yoğun kar yağışlı 2 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 3 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 1 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı, yer yer yoğun kar yağışlı 3 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 2 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı, yer yer yoğun kar yağışlı 3 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 2 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı, yer yer yoğun kar yağışlı 1 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 3 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı 2 derece”