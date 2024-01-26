Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, E.N.S. (21) isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edildi. Yapılan adres tespiti sonrasında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından kadın gözaltına alındı. Emniyete götürülen kadının gerekli işlemleri yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı