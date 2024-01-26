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İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde Kızıltepe İlçe Stadyumu civarında bulunan bir inşaatta çalışan sıva ustası Abdurrahman Kandemir (53), çıktığı iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir’in cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Kızıltepe, İnşaat, Bina, iskele, İşçi, vefat, Abdurrahman Kandemir

26 Oca 2024 - 01:31 - Gündem

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