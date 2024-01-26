26 Oca 2024 - 01:28 - Asayiş

Diyarbakır'da insanlık dışı şiddete maruz kalan köpek kurtarıldı

Silvan ilçesinde tarihi Malabadi Köprüsü'ne gezi için giden Adnan Ateş, dönüşte Bitlis karayolunun 7. kilometresinde ağzı bağlı bir torba içine konularak ölüme terk edilen bir köpeği fark etti.