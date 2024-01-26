Diyarbakır'da insanlık dışı şiddete maruz kalan köpek kurtarıldı

Diyarbakır, Silvan ilçesinde tarihi Malabadi Köprüsü'ne gezi için giden Adnan Ateş, dönüşte Bitlis karayolunun 7. kilometresinde ağzı bağlı bir torba içine konularak ölüme terk edilen bir köpeği fark etti.
Köpeğin çaresizce torba içinde kıvrandığını gören Ateş, durumu fark ederek köpeği torbadan çıkardı ve doğaya bıraktı.
Ateş, olay sonrasında yaptığı açıklamada,
"Silvan’ın tarihi köprüsü Malabadi’ye gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda ilçeye dönerken yol üstünde köpeği torbanın içerisinde gördük. Herhalde birileri onu torbaya koyup buralara atmıştı, kurtulmaya çalışıyordu. Durduk ve köpeği torbadan kurtardık. Kendisi de burada zaten teşekkür ediyor bize, yanımızdan ayrılmıyor. Köpeğe yardım ettik ama tabii merhamet yoksunu bazı insanlar herhalde onu bu torbaya koyup araziye bırakmış. Biz de insanlık görevimizi yaptık, mutluyuz"
şeklinde konuştu.
Kurtarılan köpek, Adnan Ateş'in yardımıyla ölümden kurtularak özgürlüğüne kavuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.