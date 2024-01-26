Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 900’e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 111 gündür devam ederken, can kaybı 26 bine yaklaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi.
İsrail’in Han Yunus’taki hastaneleri kuşattığı aktarılan açıklamada, ambulansların hareketini de engellediği belirtildi. Açıklamada, 7 bin yaralı ve hasta insanın tedavi için acil olarak bölgeden çıkarılması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.