26 Oca 2024 - 01:23- Gündem G:

Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 900’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı mask
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 900’e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 111 gündür devam ederken, can kaybı 26 bine yaklaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi.
İsrail’in Han Yunus’taki hastaneleri kuşattığı aktarılan açıklamada, ambulansların hareketini de engellediği belirtildi. Açıklamada, 7 bin yaralı ve hasta insanın tedavi için acil olarak bölgeden çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Oca 2024 - 01:23 - Gündem

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