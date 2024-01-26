Elektrik akımına kapılan işçi, can verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yaban Kırsal Mahallesi'nde inşaatta çalışan 29 yaşındaki Mahsun Kurt, elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşçinin ağır yaralanmasına neden olan olayda, Kurt'un ikinci kattan yere düştüğü belirlendi. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurt kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Feci olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, işçinin elektrik akımına kapılma anını gösteriyor. Ayrıca, hayatını kaybeden işçinin olaydan önce çektiği inşaat ve çevre görüntülerini içeren son videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı