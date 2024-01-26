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Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü yara almadan çıktı

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Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü yara almadan çıktı mask
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Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 80 AB 787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, kozan, Otomobil, Sulama kanalı, kaza, trafik kazası

26 Oca 2024 - 01:16 - Asayiş

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