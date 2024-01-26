5 katlı binanın çatısından düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına çıkan 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener, çatının çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ailenin ve çevre sakinlerinin acı kaybıyla birlikte, yaşanan olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı