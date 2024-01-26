Hipertansiyon hastası kadın, ekiplerin 4 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir köyde yaşayan 62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan'ın sağlık hizmetlerine ulaşımını engelledi.

Karla kapanan yolda mahsur kalan hasta kadın için Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, 112 sağlık personeli ile birlikte seferber oldu.

Ekiplerin 4 saatlik yoğun çabası sonucunda kapanan yol açılarak sağlık ekibinin hastaya ulaşması sağlandı. Evde ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamile Ayhan, zamanında müdahale ile hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. Yoğun kar yağışının neden olduğu zorlu koşullarda gerçekleştirilen bu kurtarma operasyonu, ekiplerin özverili çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı