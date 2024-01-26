Malatya’da 10 bin aileye her ay 4.500 TL’lik kart!

Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye verilen ESEN Kart’ların bakiyeleri geçtiğimiz günlerde 4.500 TL’ye yükseltildi. Peki, Malatya’da kaç kişi bu kartı alıyor? AFAD, kaç depremzedeye her gün yemek dağıtıyor?

Malatya’da 69 konteyner kent bulunuyor ve 117 bin 232 kişi konteyner kentlerde ikamet ediyor. Kırsal mahallelerde de 7 bin 550 bireysel konteyner dağıtılmış durumda, bunlarda ise 30 bin 985 afetzede barınıyor.

HER GÜN BİN 494 PORSİYON YEMEK DAĞITILIYOR

Bu bağlamda konteynerlerde yaşayan afetzedelerden, yaşlılık, hastalık, engel durumu vb. sebeplerle kendi başına yemek yapamayacak durumda olan 747 afetzedeye öğlen ve akşam yemeği olarak günde iki öğün, toplamda bin 494 porsiyon yemek AFAD tarafından temin edilipdağıtımı yapılıyor.

Şehirde merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde 39 alanda 3 bin 158 esnaf konteyneri kurulu durumda ve bunlardan 3 bin 105 konteynerde faaliyet yürütülüyor.

10 BİN 389 AİLEYE AYLIK ALIŞVERİŞ KARTI

Öte yandan konteynerlerde yaşayan ve muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olan 10 bin 389 aileye aylık alışveriş kartı dağıtılıyor.

YENİ BAKİYE NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere eskiden 3.000 TL olan ESEN Kart bakiyeleri 1.500 TL daha artırıldı. Artık depremzede vatandaşlar 4.500 TL’lik kartla market harcamaları yapabiliyor. Ocak ayı itibariyle bu zam kart bakiyelerine yansıtıldı.