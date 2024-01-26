Elektrik tesisatı yangınında 1 ölü, 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor.

Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binadan dışarı çıkamayan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından binada yapılan incelemelerde, 71 yaşındaki Döne E.'nin cansız bedeni bulundu. Döne E.'nin yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin nedeni ve detayları üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı