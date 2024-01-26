Şiddetli boşanma sonrası dehşet veren saldırı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana gelen korkunç olayda, 42 yaşındaki Fatih A., boşandığı eşi Handan A.'yı iş çıkışında bekleyerek saldırdı. Olay, hastanenin otoparkında gerçekleşti.
Handan A., mesaisinin bitmesinin ardından aracına binmek üzere otoparka yönelirken, eski kocası Fatih A. tarafından beklenildi. Kolundan tutularak bağırmaya başlayan Handan A., kısa süre içinde bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Fatih A., yanında taşıdığı bıçakla kadına bacak ve ayak bölgelerinden zarar verdi. Kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek çığlık attı.
Olay yerine hızla müdahale eden hastane polisi, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı Handan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan eski koca polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.