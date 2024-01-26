Müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana gelen yangın, bölge sakinlerini korkuttu.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar, alevlerin yükseldiğini fark ederek durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale sırasında evde bulunan iki kişiyi kurtardı.
Yaralılar, hızla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar, tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının çevre bölgelere sıçramaması için alınan önlemler titizlikle sürdürülmekte.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.