İş yerinde kumar oynatan işletmeciye adli işlem, oyunculara idari para cezası!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçuna karşı gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında Kartepe ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, iş yerinin sahibi olan E.T., kumar oynatma suçu nedeniyle adli işlemlere tabi tutuldu.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oyunları sırasında kullanılan bin 300 TL'ye de el konuldu. Bu durum, kumarın yasadışı olduğu ve bu tür faaliyetlere karşı sıkı denetimlerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanlarla mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmanın devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı. Suçla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu operasyonlarla, kumar oyunlarının yasadışı şekilde oynatılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı