Malatya’da feci kaza! Refüje çıktı, takla attı! Hurdaya dönen bu otomobilde 3 kişi vardı

Malatya’da yüksek hızla gittiği iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Tamamen hurdaya dönen otomobilde 3 kişi vardı.

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saat 22.46 sıralarında Elazığ istikametine doğru giden bir otomobil Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde kaza yaptı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre yüksek hızla gittiği ifade edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yolda savrulan otomobil, önce refüje çıktı sonra takla attı ve ikiye bölündü. Hurdaya dönen araçta 3 kişi vardı.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal ederken yaralıların ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şahısların kimliklerine ilişkin bir bilgi ise edinilemedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.