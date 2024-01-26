Malatya’da feci kaza! Refüje çıktı, takla attı! Hurdaya dönen bu otomobilde 3 kişi vardı

Malatya’da yüksek hızla gittiği iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Tamamen hurdaya dönen otomobilde 3 kişi vardı.
Edinilen bilgilere göre, bu akşam saat 22.46 sıralarında Elazığ istikametine doğru giden bir otomobil Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde kaza yaptı.
Görgü tanıklarının iddialarına göre yüksek hızla gittiği ifade edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yolda savrulan otomobil, önce refüje çıktı sonra takla attı ve ikiye bölündü. Hurdaya dönen araçta 3 kişi vardı.
Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal ederken yaralıların ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şahısların kimliklerine ilişkin bir bilgi ise edinilemedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.