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Malatya’da 5.3’ten sonra 30 deprem daha!

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Malatya’da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 30’dan fazla sarsıntı daha yaşandı.

Malatya’da 5.3’ten sonra 30 deprem daha! mask
Malatya’da 5.3’ten sonra 30 deprem daha!
Malatya’da 5.3’ten sonra 30 deprem daha!
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Malatya’da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 30’dan fazla sarsıntı daha yaşandı.

Malatya’da bugün şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. KandilliRasathanesi ise depremi 5.3 büyüklüğünde verdi.

İŞTE TÜM DEPREMLER

Bu bağlamda AFAD’ın son depremler listesine göre, meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan tüm artçılar şu şekilde:

16.04: 5.2 Battalgazi
16.06: 3.1 Battalgazi
16.06: 3.0 Yeşilyurt
16.09: 2.4 Yeşilyurt
16.13: 2.5 Yeşilyurt
16.14: 2.4 Yeşilyurt
16.15: 1.2 Battalgazi
16.18: 1.3 Yeşilyurt
16.20: 1.2 Yeşilyurt
16.21: 2.2 Yeşilyurt
16.24: 3.4 Yeşilyurt
16.27: 1.2 Yeşilyurt
16.28: 2.0 Yeşilyurt
16.34: 1.7 Yeşilyurt
16.46: 1.4 Yeşilyurt
16.49: 1.2 Yeşilyurt
16.52: 1.7 Battalgazi
17.03: 3.3 Yeşilyurt
17.25: 1.3 Yeşilyurt
17.47: 1.0 Yeşilyurt
17.53: 1.4 Yeşilyurt
17.55: 1.1 Yeşilyurt
18.32: 1.1 Yeşilyurt
20.09: 1.2 Yeşilyurt
20.47: 1.1 Yeşilyurt
21.31: 1.8 Doğanşehir
21.50: 1.4 Doğanşehir
21.56: 1.3 Yeşilyurt
22.33: 1.8 Yeşilyurt
22.42: 1.3 Battalgazi

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25 Oca 2024 - 23:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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