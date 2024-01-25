Malatya’da 5.3’ten sonra 30 deprem daha!

Malatya’da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 30’dan fazla sarsıntı daha yaşandı.

Malatya’da bugün şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. KandilliRasathanesi ise depremi 5.3 büyüklüğünde verdi.

İŞTE TÜM DEPREMLER

Bu bağlamda AFAD’ın son depremler listesine göre, meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan tüm artçılar şu şekilde:

16.04: 5.2 Battalgazi

16.06: 3.1 Battalgazi

16.06: 3.0 Yeşilyurt

16.09: 2.4 Yeşilyurt

16.13: 2.5 Yeşilyurt

16.14: 2.4 Yeşilyurt

16.15: 1.2 Battalgazi

16.18: 1.3 Yeşilyurt

16.20: 1.2 Yeşilyurt

16.21: 2.2 Yeşilyurt

16.24: 3.4 Yeşilyurt

16.27: 1.2 Yeşilyurt

16.28: 2.0 Yeşilyurt

16.34: 1.7 Yeşilyurt

16.46: 1.4 Yeşilyurt

16.49: 1.2 Yeşilyurt

16.52: 1.7 Battalgazi

17.03: 3.3 Yeşilyurt

17.25: 1.3 Yeşilyurt

17.47: 1.0 Yeşilyurt

17.53: 1.4 Yeşilyurt

17.55: 1.1 Yeşilyurt

18.32: 1.1 Yeşilyurt

20.09: 1.2 Yeşilyurt

20.47: 1.1 Yeşilyurt

21.31: 1.8 Doğanşehir

21.50: 1.4 Doğanşehir

21.56: 1.3 Yeşilyurt

22.33: 1.8 Yeşilyurt

22.42: 1.3 Battalgazi