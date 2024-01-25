Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya’da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19006319/son-dakika-malatyada-siddetli-deprem



Malatya sallanmaktan yoruldu Uzmanlardan 5,2’lik deprem yorumu

AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 13.93 kilometre altında oluştuğunu açıkladı. Yaşanan deprem korkuya ve paniğe neden olurken vatandaşların sokaklara döküldüğü görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19006809/malatya-sallanmaktan-yoruldu-uzmanlardan-52lik-deprem-yorumu



Sokağa dökülen vatandaşlar depremi yorumladı

Malatya’da şiddetli depremin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, “Başka şehirden yakınlarımızın yanına geldik ama böyle bir şey hiç görmedik”, “Sonuçta iki büyük deprem geçirdik, bu kadar korkmamız normal”, “Bu hayatımızın değişmez bir parçası oldu ama çocuklarımız için endişeleniyoruz” ifadelerini kullandılar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19007690/sokaga-dokulen-vatandaslar-depremi-yorumladi



Kelebek hastası kardeşlere umut ışığı oldular Takdir edilecek bağış yüreklere dokundu

Halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen Dejeneratif epidermolizis bülloza tanısıyla İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Dermatoloji, Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde takip edilen ve vücudunun her yerinde iz bırakan ve son zamanlarda iyileşmeyen kelebek şeklinde yaraları olan iki kız kardeş, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi ve İHH Malatya Şube Başkanlığı aracılığıyla tekerlekli sandalyelerine kavuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19007823/kelebek-hastasi-kardeslere-umut-isigi-oldular-takdir-edilecek-bagis-yureklere-dokundu



Malatya’da yeni yapılaşma koşulları belli oldu Bu şartlara uymayan ev yapamayacak

Depremler sorasında Malatya’da 45 bin üzerinde konutun yıkık, ağır ve orta hasar alması ile şehrin planlaması, çehresinin değişmesi süreci hızlı bir şekilde başladı. Yıkımlar bitme noktasına gelirken, şehrin planlaması daha da önem kazanıyor. Bu bağlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni yapılaşma koşullarını Busabah Medya’ya açıkladı. İşte Malatya’nın yeni yapılama koşulları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19005285/malatyada-yeni-yapilasma-kosullari-belli-oldu-bu-sartlara-uymayan-ev-yapamayacak



Malatya’yı sarsan deprem 7 şiddetinde 477 ton TNT patlayıcısına eşdeğer enerji çıkardı

Bugün meydana gelen 5,2’lik deprem sonrasında deprem bilimci Baturhan Öğüt sarsıntıyı yorumladı. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 13.93 kilometre altında oluştuğunu açıkladı. Yaşanan deprem sonrasında uzmanlardan açıklama yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19007958/malatyayi-sarsan-deprem-7-siddetinde-477-ton-tnt-patlayicisina-esdeger-enerji-cikardi



Harvardlı Profesör’den Malatya depremi yorumu “Daha büyük artçılar olabilir”

Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard, bugün Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir yorumda bulundu. Hubbard, depremin daha önce tanımlanan sismik boşluğun yakınında meydana geldiğini ifade ederek, artçıların düzensiz olmasından dolayı ara sıra daha büyüklerinin olabileceğini de dile getirdi. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19008681/harvardli-profesorden-malatya-depremi-yorumu-daha-buyuk-artcilar-olabilir



Malatya’da yıkımlar yüzde 97’ye ulaştı İşte 6 Şubat’ın Malatya bilançosu

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kaç bina yıkıldı, kaç bina ağır hasar aldı, bina yıkım oranı yüzde kaça vardı, kaç konutun ihalesi yapıldı? İşte tüm merak edilen soruların cevapları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19009371/malatyada-yikimlar-yuzde-97ye-ulasti-iste-6-subatin-malatya-bilancosu