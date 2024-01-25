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Malatya’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

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Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Malatya’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı mask
Malatya’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tabiat Parkı içerisinde seyir halinde olan R.D. (24) idaresindeki 78 AAR 349 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 23:29 Malatya- Asayiş

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