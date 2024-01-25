Malatya’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tabiat Parkı içerisinde seyir halinde olan R.D. (24) idaresindeki 78 AAR 349 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.