Malatya’da yıkımlar yüzde 97’ye ulaştı İşte 6 Şubat’ın Malatya bilançosu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini büyük yıkıma uğrattığı Malatya’da kaç bina yıkıldı, kaç bina ağır hasar aldı, bina yıkım oranı yüzde kaça vardı, kaç konutun ihalesi yapıldı? Tüm soruların cevabını sizler için araştırdık…

- MALATYA’DA 6 ŞUBAT’TA KAÇ BİNA YIKILDI?

Malatya’da 28 bin 483 bina yıkıldı.

- KAÇ BİNA AĞIR HASAR ALDI?

Şehirde 35 bin 907 adet bina ağır hasar aldı.

- KAÇ BİNA ORTA HASARLI SEVİYEDE?

Malatya’da 2 bin 525 adet bina orta hasar aldı.

- BİNA YIKIM ORANI YÜZDE KAÇTA?

Malatya Valiliğinden elde edilen bilgilere göre Malatya’da yıkım oranı yüzde 97 seviyesinde.

- MALATYA’DA KAÇ KONTEYNER KENT VAR, KONTEYNER KENTLERDE KAÇ VATANDAŞ YAŞIYOR?

Malatya’da 69 konteyner kent var. 117 bin 232 kişi konteyner kentlere yerleştirildi.

- KAÇ TİCARİ KONTEYNER ÇARŞI VAR, KAÇ ESNAF KONTEYNERDE HİZMET VERİYOR?

Şehirde 39 konteyner çarşı var ve 3 bin 158 esnaf konteynerde hizmet veriyor.

- MALATYA’DA KAÇ TESLİM EDİLEN TOKİ KONUTU VAR?

Şu an için teslim edilen 8 adet köy evi bulunuyor.

- ŞEHİRDE TOPLAMDA YAPILAN TOKİ DEPREM KONUTU SAYISI VE YAPIMI DEVAM DEN TOKİ KONUTU SAYISI KAÇ?

İl geneli ihalesi sonuçlanan 14 bin 636 adet konut var.

Kırsal bölgede ihalesi sonuçlanan 7 bin 542 adet konut var.

- DEPREMDE MALATYA’DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde 1237 vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 bin 444 kişi ise yaralandı.