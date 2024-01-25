Malatya’da yıkımlar yüzde 97’ye ulaştı İşte 6 Şubat’ın Malatya bilançosu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini büyük yıkıma uğrattığı Malatya’da kaç bina yıkıldı, kaç bina ağır hasar aldı, bina yıkım oranı yüzde kaça vardı, kaç konutun ihalesi yapıldı? Tüm soruların cevabını sizler için araştırdık…
- MALATYA’DA 6 ŞUBAT’TA KAÇ BİNA YIKILDI?
Malatya’da 28 bin 483 bina yıkıldı.
- KAÇ BİNA AĞIR HASAR ALDI?
Şehirde 35 bin 907 adet bina ağır hasar aldı.
- KAÇ BİNA ORTA HASARLI SEVİYEDE?
Malatya’da 2 bin 525 adet bina orta hasar aldı.
- BİNA YIKIM ORANI YÜZDE KAÇTA?
Malatya Valiliğinden elde edilen bilgilere göre Malatya’da yıkım oranı yüzde 97 seviyesinde.
- MALATYA’DA KAÇ KONTEYNER KENT VAR, KONTEYNER KENTLERDE KAÇ VATANDAŞ YAŞIYOR?
Malatya’da 69 konteyner kent var. 117 bin 232 kişi konteyner kentlere yerleştirildi.
- KAÇ TİCARİ KONTEYNER ÇARŞI VAR, KAÇ ESNAF KONTEYNERDE HİZMET VERİYOR?
Şehirde 39 konteyner çarşı var ve 3 bin 158 esnaf konteynerde hizmet veriyor.
- MALATYA’DA KAÇ TESLİM EDİLEN TOKİ KONUTU VAR?
Şu an için teslim edilen 8 adet köy evi bulunuyor.
- ŞEHİRDE TOPLAMDA YAPILAN TOKİ DEPREM KONUTU SAYISI VE YAPIMI DEVAM DEN TOKİ KONUTU SAYISI KAÇ?
İl geneli ihalesi sonuçlanan 14 bin 636 adet konut var.
Kırsal bölgede ihalesi sonuçlanan 7 bin 542 adet konut var.
- DEPREMDE MALATYA’DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Malatya’da 6 Şubat depremlerinde 1237 vatandaşımız hayatını kaybetti.
6 bin 444 kişi ise yaralandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.