Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İshaklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Molla Osman Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfun Yakan'ın kullandığı 55 K 7843 plakalı hafriyat kamyonu ile Özkan Çalik (24) idaresindeki 55 AEF 783 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. Trafik güvenliğine önem veren yetkililer, olayın nedenlerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.