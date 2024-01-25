Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İshaklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Molla Osman Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfun Yakan'ın kullandığı 55 K 7843 plakalı hafriyat kamyonu ile Özkan Çalik (24) idaresindeki 55 AEF 783 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. Trafik güvenliğine önem veren yetkililer, olayın nedenlerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı