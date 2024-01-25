Gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 40 öğrenci tedavi altında

Kütahya'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Ancak durumu daha ciddi olan 5 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri devam ediyor ve genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yetkililer, olayın ardından yemekle ilgili inceleme başlatıldığını ve gıda güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladılar. Öğrencilerin sağlığına öncelik veren sağlık ekipleri, olası sağlık risklerini minimize etmek adına titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.