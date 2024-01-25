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Traktörün tekeri üzerinden geçti

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Samsun'da traktörün tekeri üzerinden geçen sürücü ölümden dönerek hastanelik oldu.

Traktörün tekeri üzerinden geçti mask
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Samsun'da traktörün tekeri üzerinden geçen sürücü ölümden dönerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah Şükür (22) idaresindeki odun yüklü traktör ile seyir ederken traktörün ön lastiği çamura saplandı. Ön lastiğinin altına takoz koymak isterken traktör aniden hareket ederek sürücünün üzerinden geçti. Yaralanan Nurullah Şükür, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 21:08 - Gündem

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