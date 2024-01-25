İnternet üzerinden kesici alet ticareti yapan şüpheli yakalandı

Samsun'un Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında internet üzerinden kesici alet ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

Gerçekleştirilen arama neticesinde, şüphelinin iş yerinde çeşitli ebatlarda toplam 102 adet kesici alet ele geçirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda gerçekleştirdikleri devriye faaliyetleri sonucunda kesici alet ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arama sırasında, çeşitli ebatlarda toplam 102 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, internet üzerinden yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahıslara karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ve şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı