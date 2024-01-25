Harvardlı Profesör’den Malatya depremi yorumu “Daha büyük artçılar olabilir”

Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard, bugün Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir yorumda bulundu.

Hubbard, depremin daha önce tanımlanan sismik boşluğun yakınında meydana geldiğini ifade ederek, artçıların düzensiz olmasından dolayı ara sıra daha büyüklerinin olabileceğini de dile getirdi. İşte detaylar…

Malatya’da bugün şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5.3 büyüklüğünde verdi.

“SİSMİK BOŞLUĞUN YAKININDA OLDU”

Bu bağlamda depreme ilişkin bir yorumda bulunan Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard,

“Bugün erken saatlerde Malatya yakınlarında M5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu, 6 Şubat'taki on binlerce depremin artçı şokuydu. Deprem, 2023 kırığının doğu sınırına yakın bir yerde, yani daha önce tanımlanan sismik boşluğun yakınında meydana geldi”

ifadelerini kullandı.

“23 KASIM’DA DA OLMUŞTU”

Hubbard,

“Malatya yakınlarında M5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu, iki ana fayın kesiştiği yerin yakınında bulunan 6 Şubat depreminin artçı şokudur. Benzer fakat biraz daha büyük (M5.3) bir artçı sarsıntı 23 Kasım'da meydana geldi”

diye konuştu.

“DAHA BÜYÜK ARTÇILAR OLABİLİR”

Artçı sarsıntıların daha büyüklerinin olabileceğini söyleyen Hubbard,

“Bunun gibi artçı sarsıntılar korkutucudur ve hasara neden olabilir ama aynı zamanda normaldirler. Artçı sarsıntıların sıklığı zamanla azalsa da düzensiz oldukları için ara sıra daha büyüklerini görmeyi bekliyoruz”

dedi.