Jandarma operasyonu: Evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, bir evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, N.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, 110 gram kubar esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ve 91 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri diğer olası bağlantıları ve faaliyetleri incelemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri, bölgede suçla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarla halkın güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı