Acil iniş yapan eğitim uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve acil iniş yapan C-160 uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir"
ifadelerine yer verilmişti.
Eğitim uçağının acil iniş yaptığı anlara dair görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.