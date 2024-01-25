Dinlenme tesisi girişinde korkunç kaza: 2'si ağır, 8 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, dinlenme tesislerine girmeye çalışan bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır.

Aksaray'dan İstanbul'a seyir halinde olan Coşkun D. yönetimindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkiinde dinlenme tesisine giriş yaparken bariyerlere çarptı ve alev aldı. Olay yerine yetişen vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrasında, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte Miraç T. (9), Nevanur D. (2), Alparslan D. (4), Gökhan D. (40), Büşra T., Fadime D. ve Songül D. yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Nevanur D. ve Gökhan D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Araç sürücüsü Coşkun D., olayı anlatırken duygusal bir şekilde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı