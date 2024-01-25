2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın üzerinde toplamda 18,59 gram uyuşturucu ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yenimescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde şüpheli bir durumdan şüphelenen polis ekipleri, S.Ç. isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 18,59 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Aynı operasyon kapsamında, Zati Yörüker Caddesi'nde durdurulan T.Ü. isimli bir başka şüphelinin üst aramasında ise 5 adet sentetik ecza bulundu. T.Ü. de gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda elde edilen bu bulguların, bölgede halkın güvenliği ve huzurunun korunması adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şahısların adli süreçleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.