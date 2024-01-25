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Şubat depremini anlatırken depreme yakalandı

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Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya'da 5.2’lik depreme yakalandı.

Şubat depremini anlatırken depreme yakalandı mask
Şubat depremini anlatırken depreme yakalandı
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Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde depremde yaptıkları çalışmaları anlatan dernek başkanı, Malatya'da 5.2’lik depreme yakalandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Şubat depremini anlatan dernek başkanının yeniden depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde o süreçte depremzedeler için yaptıkları çalışmaları anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve çalışanlar da 5,2’lik depreme röportaj esnasında yakalandılar. Yaşanan panik kameralara yansırken, sonrasında başkan ve çalışanlar bina dışına çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 20:22 Malatya- Gündem

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