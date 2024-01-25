Feci trafik kazası: 5 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi girişinde, iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Siirt istikametinden Batman istikametine doğru seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza, 34 DDY 482 plakalı kamyonun, önündeki 34 VGA 49 plakalı araç çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmezken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında yapılan soruşturmanın sonuçları, yetkililer tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı