Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli cezaevine teslim edildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi, başarılı bir çalışma sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik titiz bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 18 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı ve ardından Babaeski Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Sevki sağlanan şahıslar arasında 10-20 yıl arası hapis cezası alan 1 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası alan 1 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası alan 10 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer 6 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin başarılı operasyonu, bölgede hukukun üstünlüğünü sağlamaya yönelik kararlılıkla devam eden çalışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı