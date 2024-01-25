- Gündem

3 metreyi aşan kar kalınlığına karşı mücadele gece gündüz sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aşması, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürmelerine neden oluyor.

3 metreyi aşan kar kalınlığına karşı mücadele gece gündüz sürüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aşması, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürmelerine neden oluyor.

Özellikle Kerkül ve Yeşilöz köylerinde kar temizleme çalışmaları kapsamında dozer ve ekskavatörlerle yolu açma çabaları devam ediyor.

Kış şartlarının zorlu geçtiği bölgede, valilik bünyesindeki İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını açmak ve ulaşımı sağlamak adına seferberlik ilan etmiş durumda. Ekipler, kar kalınlığının yoğun olduğu bölgelerde özellikle dozer ve ekskavatörleri kullanarak yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak Valiliği yetkilileri, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla karla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtiyor. Ekiplerin kar kalınlığına karşı gösterdiği çaba, bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların normal hayatlarına devam edebilmeleri adına büyük önem taşıyor.

Yoğun kar yağışının sürdüğü Şırnak'ta, karla mücadele ekiplerinin fedakarca çalışmaları ve koordinasyonları, bölgedeki ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şırnak Valiliği, kar, Yağış, kar yağışı, Şırnak, Beytüşşebap, karla mücadele çalışmaları

25 Oca 2024 - 20:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL