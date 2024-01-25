Korkutan deprem sonrası bazı yapılar hasar gördü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2’lik depremde bazı apartmanların dış cephelerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te yerin 13,93 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde bulunan bazı apartmanların dış ceplerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.
Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir binanın dış cephesinde kopan parçalar korkuya neden olurken, ihbar üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Tehlike saçan beton parçalar ekipler tarafından bulundukları alandan alınırken, çevre esnafı ise büyük korku yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.