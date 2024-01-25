Malatyalılar çareyi yine sokaklarda buldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Hava sıcaklığının 2 derecelerde seyrettiği kentte sokaklarda bekleyişlerini sürdüren bazı vatandaşlar peş peşe yaşanan depremlerle psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine girmekten korktuklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.