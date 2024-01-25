- Gündem

Malatyalılar çareyi yine sokaklarda buldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatyalılar çareyi yine sokaklarda buldu mask
Malatyalılar çareyi yine sokaklarda buldu
Malatyalılar çareyi yine sokaklarda buldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Hava sıcaklığının 2 derecelerde seyrettiği kentte sokaklarda bekleyişlerini sürdüren bazı vatandaşlar peş peşe yaşanan depremlerle psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine girmekten korktuklarını söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, Malatya deprem, malatyason dakika, son dakika malatya, deprem, Son dakika deprem

25 Oca 2024 - 19:02 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL