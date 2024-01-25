Deprem paniğiyle balkondan atladı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2’lik depremde panikleyerek evin balkondan atlayan çocuk yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem anında bir çocuk panikle balkondan atladı.

Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk panikleyerek balkondan aşığı atladı. Hafif şekilde yaralanan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kent genelinde panik ve korku sonucu çeşitli hastanelere başvuran bazı vatandaşların da olduğu bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı