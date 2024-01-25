Malatya’yı sarsan deprem 7 şiddetinde 477 ton TNT patlayıcısına eşdeğer enerji çıkardı

Deprem bilimci Baturhan Öğüt, “Malatya ile Çelikhan arasında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat’ın artçısıdır sevgili dostlarım. Endişeye mahal yok. Aynı düzlem üzerinde süregelen artçı depremlerde bize bu depremin artçı ve bağımsız olmadığını göstermektedir” dedi.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLDİ?

Yaşanan depremin bazı bölgelerde daha fazla hissedildiğinin altını çizen deprem uzmanı Öğüt, “5,2 büyüklüğündeki deprem Malatya Yeşilyurt ve Bostanbaşı yöresinde 7 şiddetinde hissedildi. Yaklaşık olarak 477 ton TNT patlayıcısına eş değer enerjiyi ortaya çıkardı. Bölgeye uygulanan 2.5+2.5=5 bar stres transferi sonucunda oluşan bu depremler ister tali ister ana fay kolunda olsun yine de artçı depremdir” açıklamalarında bulundu.

“DEPREMLERİN OLMASI ANORMAL DEĞİL TAMAMEN NORMAL BİR DURUMDUR”

Öğüt 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu baskıyı da açıklayarak depremin normal olduğundan söz etti. Baturhan Öğüt, “7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sürgü ve Pütürge segmentlerine ayrıca Malatyaya doğru 2.5+2.5=5 bar stres transferi olmuştu. Trilyonlarca ton bir kütlenin bölgeye uyguladığı baskı sonucunda bölgedeki tali yani Erkenek, Çöşnük ve Pütürge segmentinin tali kolları üzerine basınç uyguladı. Uygulanan baskı her 50 yılda meydana gelebilecek 5,0-5,9 arasındaki depremleri oluşturacak baskının 20 katıdır. Bu baskı sonucunda bölgede gelişen depremlerin olması anormal değil tamamen normal bir durumdur. Yani yaklaşık olarak 6 Şubat’ta yerinden oynayan kütlenin ağırlığını hesaba katarsak 20 Trilyon ton metre küp yer kütlesi bölgeye uygulanan baskının ağırlığıdır” dedi.

ERKENEK SEGMENTİ DEPREMLERİ

Erkenek segmenti üzerinde belirli yıllarda meydana gelen depremlerden bahseden yer bilimci, “Erkenek segmenti üzerinde meydana gelen depremler şöyle: 1893-7,1 büyüklüğünde, 1964-6,0 büyüklüğünde, 1905-6,8 büyüklüğünde, 1104-6,5 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinde bu segment de kırıldı. Pütürge segmenti üzerinde en yakın zamanda 4 yıl önce 6,8'lik deprem ile enerjiyi boşaltmıştı. Bölgede 5,6 ya kadar varabilecek depremler normaldir ve öncü diye tanımlanamaz çünkü ana fay kolları enerjiyi boşaltmıştı” diyerek bilgilendirdi.