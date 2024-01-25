Kelebek hastası kardeşlere umut ışığı oldular Takdir edilecek bağış yüreklere dokundu

İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Dermatoloji ve Hematoloji bölümünde takip edilen kelebek hastası iki kız kardeşin ayağında kanser çıkması ve yürüyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle, katlanabilir tekerlekli sandalye bağışında bulundular.
“İHTİYAÇ SAHİBİ HASTALARA ULAŞMIŞ OLDUK”
Kelebek hastalığına yakalanan ve Onkoloji Hastanesi KİT servisinde takip edilen iki kız kardeşin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olması sebebiyle kendilerine tekerlekli sandalye getirdiklerini belirten Malatya İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bağcı şu ifadeleri kullandı:
“Onkoloji Hastanesi KİT servisinde bulunan iki tane kelebek hastasının tekerlekli sandalyeye ihtiyaç olunduğu bilgisi bize geldi. İki kelebek hastamızın ayağında kanser çıktı ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları varmış. Özlem Hanım önce Valilikten talep etmek istemiş ancak bizlerin elinde mevcut tekerlekli sandalyeler olduğu için biz öncü olmak istedik. Özelden kendi numarasına ulaştık ve durum hakkında bilgi aldık. Özlem Hanım sayesinde bağışçılarımızın emaneti olan tekerlekli sandalyeleri bugün kendilerine teslim ettik. Özlem hanım da burada Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi kurduğunu ve burada hastalara yardımcı olduğunu öğrenince bizde neler yapabilir diye harekete geçtik. Tekerlekli sandalyeler dışında 100 tane hastaya hijyen paketi, hazır su, terlik yardımlarında bulunduk. Bugünde 5 tane tekerlekli sandalye, şampuan, ıslak mendil gibi yardımlar getirdik. Allah razı olsun kendisinden gerçekten çok güzel bir hizmet yapıyor. Bizde bu vesileyle özellikle ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmış olduk.”
“YÜRÜYEMEZ HALE GELİNCE TEKERLEKLİ SANDALYEYE İHTİYAÇLARI OLDU”
Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’nin Kurucusu Özlem Önal Erkurt ise,
“Yolu iyilik yapmaktan geçen insanlar bir şekilde bir yerlerde buluşuyorlar. Kalbinde iyilik yapma isteği varsa Allah bir şekilde karşılaştırıyor. Bu vesileyle biz Ayşe Hanım’la tesadüfen karşılaştık. Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Dejeneratif epidermolizis bülloza hastalığına doğuştan yakalanan iki kız kardeş var. Bunların yaraları son zamanlarda iyileşmemeye başladı. Sonrasında cilt kanseri gelişti. Arada bir antibiyotik desteği alıyorlardı. Açık yaraları olduğu için enfeksiyon riski vardı. Kardeşler yürüyemez hale gelince tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları oldu. Bizden rica ettiler. Bende gruplara yazdım katlanabilir tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için nerelere başvurabilirim, diye. Ayşe Hanım sağ olsun mesajı görür görmez bize ulaştı ve sandalye verebileceklerini söyledi. Bugün gelip bize teslim ettiler. Ayrıca ben hastaların şampuan, ıslak mendil gibi ihtiyaçlarının da olduğunu söylemiştim, onlardan da getirmişlerdi”
şeklinde konuştu.
“EN UFAK BİR YARDIM ÇOK DEĞERLİ”
“Bir yandan hastalıkla mücadele ediyorlar diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar” diyen Erkurt,
“Burada her şey lazım oluyor. Büyük yıkanma leğenleri istiyorlar, havlu istiyorlar, kıyafet, pijama, terlik, çamaşır üst giyim istiyorlar, dışarıda kullanabilecekleri mont, ayakkabıları yok. Bir yandan hastalıkla mücadele ediyorlar diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden buradaki insanlara yapabileceğiniz en ufak bir yardım çok değerli. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.