25 Oca 2024 - 17:58- Gündem

Kelebek hastası kardeşlere umut ışığı oldular Takdir edilecek bağış yüreklere dokundu

Halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen Dejeneratif epidermolizis bülloza tanısıyla İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Dermatoloji, Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde takip edilen ve vücudunun her yerinde iz bırakan ve son zamanlarda iyileşmeyen kelebek şeklinde yaraları olan iki kız kardeş, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi ve İHH Malatya Şube Başkanlığı aracılığıyla tekerlekli sandalyelerine kavuştu.