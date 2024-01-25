Müjde memnun etti ama piyasa korkutuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş oranlarının yüzde 49,25 oranında zam yapıldığını açıklaması tüm emeklileri heyecanlandırdı. Tüm emeklilerin maaş zam oranlarının eşitlendiği bu açıklamayı değerlendiren emekliler BUSABAH Medya’ya konuşarak, duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Bakan Işıkhan’ın zam oranını açıklamasının sevindirici olduğunu dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, devletin emekliyi düşünerek yeni bir şeyler yaptığını söyledi.

“EMEKLİ EN AZINDAN KENDİ YAĞIYLA KAVURULUR”

Verilen zam oranıyla birlikte mutlu olduklarını ifade eden Tangüner,

“Tabii ki bugünkü şartlar altında bu zam oranı da yeterli değil ama yine de emekliyi en azından mutlu etti. Bu sevinçle beni arayan arkadaşlar oldu. Mutlu olduk. Keşke biraz daha imkan olsaydı da devletimiz biraz daha fazla zam vermiş olsaydı ama tabii ki devletimizim imkanları da belli. Bir de ikramiyemiz var. Herhalde bayrama yakın ona da 3-5 kuruş bir zam verirlerse emekli en azından kendi yağıyla kavrulmuş olur”

şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşını ne kadar olduğunu açıklayan Tangüner,

“Bakanımız herkese eşit şartlarda zam verileceğini söyledi. Öyle bir şey olursa yani 10 bin lira alan da aynı zammı alacak, 15-20 bin lira maaş alan da aynı oranda zam alacak. Verilen zam oranı bizim maaşımızı asgari ücrete yaklaştırdı. Fakat prime dayalı bir zam oranı belirlenseydi daha iyi olurdu. Yine de biz teşekkür ederiz. En azından bu maaş oranı bir nebze olsa emeklileri mutlu etti. En düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı, şimdi artırılan bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı aşağı yukarı 11-12 bin TL’yi bulur”

ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZ HER ŞEYE KOŞUŞTURAMAZ”

Malatya’da herkes gibi emeklilerin de kira fiyatı konusunda mağduriyet yaşadığını belirten Tangüner, kira fiyatları nedeniyle birçok insanın geçinemediğini söyledi. Bu konuda bir çağrı yapan Tangüner, şunları kaydetti:

“Kira fiyatları emeklileri mahveden bir konu. Şu anda Malatya'da kira fiyatları 7,5 bin TL’den başlıyor, 15 bine kadar çıkıyor. Bu konuda evlerini kiraya verenlerin de insaflı olması gerekiyor. Bugünkü şartlarda 10 bin TL maaş alan bir emekli, 7,5-8 bin TL kira vermesi çok zor. Bu kadar kira veren bir emekli alacağı maaşla geçinmesi mümkün değil. Bu yönden vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Devletimiz her şeye koşuşturamaz. Devletimiz, ‘Senin evin 10 bin TL değil, sen bu evi 5 bin TL’ye ver’ diyemez. En azından vatandaşlarımız ellerini vicdanlarına koyarak bir kira bedeli isteyebilir. Her şeyi devletten bekliyoruz ama biraz da vatandaşlarımızın emeklilerini düşünmesi gerekiyor. Emekliler eğer maaş alıyorsa mutlaka harcama yapacak. Ve dolayısıyla hem ev sahibi hem de esnaf kazanacak. Bunların da emeklilere karşı hoşgörülü olmaları lazım. emekli 3 kuruş zam aldı diye her şeyin fiyatını tekrar yükseltmek doğru olmaz, aldığımız zam da bir şeye yaramaz.”

Malatyalı emeklilerde Bakan Işıkhan’ın açıkladığı zam oranından bir nebze olsun mutlu olduklarını söylediler. Onlar da kira ve piyasadaki zamlara değinerek adeta veryansın ettiler.

“DEVLET GEREKTİĞİ YERDE SERT YÜZÜNÜ GÖSTERMELİ”

SSK emeklisi Nurten Korkmaz isimli kadın, verilen zam onarından dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Bu zamdan sonra her şeyin fiyatının katlanacağını ifade eden Korkmaz,

“Memura, asgari ücrete, emeklilere zam geldiği zaman her şeyin fiyatı katlanarak artıyor. Bizi en çok yoran zaten piyasadaki fiyat artışı ile kira. Yoksa bizim aldığımız maaş yeterli. Ancak bizlere buralara para yetiştiremiyoruz. Evet devlet bize zam veriyor amenna ama sadece zam vermekle yetinmemek lazım. 3-5 kuruş zam verip, emeklilerin gazını almak yerine piyasanın denetimi tam olarak yapılmalı. Kira fiyatlarına, konut fiyatlarına, tüketim maddelerin piyasasına da dur demeli. Tam denetim olursa emin olun herkes haddini bilir, kimse fırsatçılık yapmaz. Mesela bir esnaf bir ürüne haddinden fazla zammı yaptı, ona gerekli ceza verilsin, bir esnaflıktan men edilsin bakalım diğerleri de aynı şeyi yapacaklar mı? Devlet gerektiği yerde sert yüzünü de göstermeli”

diye konuştu.

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

Mehmet Acet isimli emekli de kira fiyatından dert yandı. Bu gidişatın iyi olmadığı savunan Acet,

“Ben de emekliyim. Verilen zam oranı için teşekkür ediyorum. Bugünkü şartlarda bu zam oranı da yetersiz. Her şey çok pahalı. Özellikle kira fiyatları, konut fiyatlarıyla yarışır duruma geldi. Serbest piyasa diye kirayı yükseltenler için bir önlem alınmalı”

dedi.