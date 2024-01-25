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Elazığ dikkat Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ genelinde gece saatlerinden itibaren, kuvvetli kar yağışı olması beklenmektedir. Yer yer yoğun kar yağışı 20 santimetre üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 15:50 Elaziğ- Gündem

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