Elazığ dikkat Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ genelinde gece saatlerinden itibaren, kuvvetli kar yağışı olması beklenmektedir. Yer yer yoğun kar yağışı 20 santimetre üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.