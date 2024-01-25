İşlek bulvarda korkutan kaza

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 M 0105 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile T.D. idaresindeki 23 BD 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.