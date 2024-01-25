Komşudan gülümseten kare

Olay, İcadiye Mahallesi’nde yaşandı. Kuaförde iki kişi, tıraş olurken bir anda sular kesildi. Suların kesilmesi ile birlikte yüzlerinde maske ile kalan müşteriler, suların gelmemesi nedeniyle ilginç bir yöntem buldu. Yüzlerinde maska ve omuzlarında havlu ile mahallede bulunan çeşmede yüzlerini yıkayan iki kişiyi gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı