- Bölge

Komşudan gülümseten kare

ABONE OL Google News Sayfamız

 Elazığ’da kuaförde tıraş olurken iş yerinden suların kesilmesi nedeniyle yüzlerinde maske ile kalan 2 kişi, yüzlerini yıkamak için çeşmeye gitti. O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.

Komşudan gülümseten kare mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, İcadiye Mahallesi’nde yaşandı. Kuaförde iki kişi, tıraş olurken bir anda sular kesildi. Suların kesilmesi ile birlikte yüzlerinde maske ile kalan müşteriler, suların gelmemesi nedeniyle ilginç bir yöntem buldu. Yüzlerinde maska ve omuzlarında havlu ile mahallede bulunan çeşmede yüzlerini yıkayan iki kişiyi gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, elazığ son dakika, son dakika

25 Oca 2024 - 15:45 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL