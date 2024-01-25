Depreminin simgesi Yüsra ve ailesine bakın kim sahip çıktı

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe, baba Hüseyin ile çocukları Onur, Yüsra ve Ayşe Yıldız’ın annesi enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 5 yaşındaki kızı Yüsra, 28 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Anne Yıldız, depremin yıldönümünde İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada kızı Yüsra’nın eğitim masrafları için Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları’ndan yardım talep etti. Ayşe Yıldız’ın talebine kayıtsız kalmayan Başkan Şerifoğulları, bugün depremzede aile ile bir araya geldi. Depremin sembol isimlerinden olan Yüsra’nın eğitim masraflarını üstleneceklerini belirten Başkan Şerifoğulları, ailenin de bundan sonraki süreçte sürekli yanında olacaklarını vurguladı. Dün Elazığ depreminin 4’üncü yıl dönümü olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "24 Ocak 2020 depremi ilimiz açısından, ilimiz tarihinin yaşamış olduğu en büyük afetlerden bir tanesiydi. O gün 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 binamız yıkılmıştı. Maalesef Elazığ’da 37, Malatya’da da 4 olmak üzere toplamda 41 canımızı yitirmiştik. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin olduğu saatten itibaren hemen bakanlarımız ilimize teşrif etmişlerdi. Hızlı bir şekilde yaraların sarılması adına duruma vaziyet ettiler. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilimize teşrif ettiler. Tüm kurum ve kuruluşlara ivedilikle talimatlarını vererek hızlı bir şekilde geçici konteynerlerin oluşturulması noktasındaki çalışmalar ve hemen akabinde hasar tespiti sonrası oluşan yapıların ihalesinin yapılması ve depremin üzerinden bir yıl geçmeden 12 bin konutun hak sahiplerine teslim edildi. Bugün 25 bin konutun yapılarak hemşehrilerimize teslim edilmesi şehrimizin depremlere daha dayanıklı bir kent haline gelmesi hem de 6 Şubat’taki asrın felaketi olarak tabir edilen büyük felakette ilimiz en az hasarla süreci atlattı. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Allah kendisinden razı olsun. Her afette ülkemizdeki vatandaşlarımızın yanında olması ve yaraların hızlı sarılması noktasında çok büyük gayretleri söz konusu. Ben Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza canıgönülden şükranlarımı arzu ediyorum” dedi.

"YÜSRA’NIN EĞİTİM MASRAFLARINI BİZLER KARŞILAYACAĞIZ"

24 Ocak depreminin sembol isimlerinden bir tanesinin Yüsra bebek olduğunun da altını çizen Başkan Şerifoğulları, "Yüsra bebeğimiz şu anda büyüdü abla oldu. 7 yaşına gelerek okula başladı. Dün yapmış olduğunuz haber neticesinde eğitim noktasında ailemizin çağrısına kayıtsız kalmayarak hızlı bir şekilde ailemizle buluştuk. Yüsra bebeğimizin inşallah bundan sonraki süreçte eğitim masraflarını bizler karşılayarak yanında olacağız. Ailemizin her türlü yanında olacağız. Görev sürecimizin 1’inci yılı dolmadan büyük bir afetle karşılaşmıştık ama Allah’a hamdolsun devletimizin gücü, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve devletimizin tüm imkanlarını buraya seferber etmesi sonucu bizler de yerelde hem depremzede kardeşlerimizle bir arada olmak ve onların yaralarını sarabilmek için bir gayretimiz söz konusu olmuştu. Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Özellikle de Yüsra bebeğimizin ve ailesinin yanında olacağımızı buradan kendilerine iletiyoruz. İnşallah Yüsra kızımız büyüyecek. Kendisi savcı olacağını bizlere ifade etti, inşallah Rabbim hayırlı günlere bırakır. Bu noktada kızımızla bire bir ilgileneceğiz” diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirten anne Ayşe Yıldız, “Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Bizim çağrımızı duyar duymaz hemen geldi. Binlerce kez teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun. Süreç zor geçti fakat kızım Yüsra için böyle bir sesleniş yaptım. Kızımın eğitim sürecinde birisinin yanında olmasını istedim. Bunun da en iyisinin Belediye Başkanımız olacağını düşündüm. Eğitim süreci gerçekten önemli bir konu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız çağrımıza kulak vererek buraya gelip bizlere desteğini esirgemedi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı