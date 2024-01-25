Gürkan Güney Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert’le birlikte Güney Kuşak Yolunda yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Güney Kuşak Yolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, bulundukları alanda dağlık yerlerin mevcut olduğunu söyledi.

“DOLGU VE ASFALT İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR”

“Dağlık alanlar önce dinamitle patlatıldı daha sonra da yol yapım çalışmalarına başlandı” diyen Mert, “Vatandaşlarımız Sivas yoluna girdiklerinde Güney Kuşak Yolundan ve Kuzey Kuşak Yolundan bu bölgeyi tamamen turlayabilecekler. Şehrimizde 30 yıldan beri konuşulan kuşak yoları yakın bir zamanda tamamlanarak, trafiğe açılıyor. Bir taraftan yol açma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da dolgu ve asfalt işlemleri devam ediyor. Yapılan hizmetlerde bizlere her zaman destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Allah Başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.

“BU YOLLARIN AÇILMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Malatya’ya birçok alternatif yol kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, yapılan çalışmaların gelecek yüz yıllara hitap edeceğini söyledi. Başkan Gürkan ise, şunları kaydetti:

“Yol medeniyettir. Siz yeni yollar açamazsanız, toplumla medeniyeti buluşturamazsınız. Bizler bu şehrin geçmişine baktığımızda dünya medeniyetinin ruhunun bulunduğu bir şehirde mirasçı olarak görev yapıyoruz. Biz sorumluluklarımızın idraki içerisindeyiz. Şehrimiz 200 yıl önce kurulan bir şehirdir. 200 yılda tek aksa hapsedilmiş bir şehirdi. Buna bağlı olarak trafik ve ulaşım en büyük sorundu. Biz göreve geldiğimizde gelecek yüz yıllara hitap edecek, yeni yollar açtık. Bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu bir taraftan Güney Kuşak Yolu bir taraftan Danişmend Gazi Bulvarı bir taraftan Alper Tunga Bulvarı bir taraftan Anayurt Bulvarı bir taraftan da Güldal Akşit Bulvarı yapıldı. Şehri dairesel olarak çevreleyen, gelecek yüz yıllara hitap edecek ulaşım koordinasyonu içerisinde bu yolların açılmasını gerçekleştirdik.”

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Güney Kuşak Yolu aksının çalışmalarına başladıklarını belirten Gürkan, “Şu anda incelemelerde bulunmak üzere geldiğimiz Güney Kuşak Yolu, yıllardan beri söylenen ve bir adım atılamayan durumdaydı. Bizler de Malatya ile özdeşleşmiş Derme Kanalı’nın aksının yerini değiştirerek, Derme Kanalı’nın her iki tarafına Güney Kuşak Yolu aksını oturtturarak çalışmalarımıza başladık. Böyle bir hizmetin yapılması hem maddi anlamda büyük bir maliyete mal olması hem de hizmet noktasında gelecek noktasında gelecek yüz yıllara hitap edebilecek, bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kamulaştırma gerek imar düzenlemeleri anlamında gerekse de yolun yapımı anlamında hakikaten çalışma arkadaşlarımızla tarihe şerh düşecek hizmet anlayışı içerisinde çalışmalar yapılıyor. İnşallah 2 ay gibi bir süre içerisinde yolun kalan kısımlarını bitirerek, trafiğe açmayı planlıyoruz. Şehirde daralan bir aks değil işleyen ve kuzeye, güneye açılımı olabilecek şekilde yol akslarını icra etmiş olduk. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN